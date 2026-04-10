Polis Günü\'nde Teşekkürler

10.04.2026 13:14
Polis Günü'nde CİMER üzerinden polislere binlerce teşekkür mektubu gönderildi.

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü, Türkiye genelinde gururla kutlanırken, vatandaşlar hayatın her alanında huzur ve güvenliği sağlayan polislere CİMER üzerinden gönderdikleri binlerce mektupla teşekkür etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, CİMER, bugün 10 Nisan Polis Günü'nü kutlayan polislere yönelik, vatandaşlar tarafından iletilen teşekkür başvurularında ilk adres oldu. Türkiye'nin dört bir yanından CİMER'e ulaşan binlerce teşekkür mektubu içeriğiyle, emniyet teşkilatının olaylara müdahale eden bir güç olmanın ötesinde, insani yaklaşımı ve çözüm odaklı duruşuyla hayatlara dokunan bir yapı olduğunu ortaya koydu. 2026 yılının ilk 3 ayında vatandaşların polislik hizmetlerine ilişkin CİMER'e yaptıkları teşekkür başvurularında, suçla mücadeleden trafik güvenliğine, dolandırıcılık olaylarından sosyal destek faaliyetlerine kadar geniş bir alanda görev yapan polislere minnet ifadeleri yer aldı. Zorlu hava koşullarında mahsur kalan vatandaşlara uzanan yardım eli, dolandırıcılık mağdurlarına yönelik hızlı müdahaleler, kaybolan eşyaların titizlikle bulunması için gösterilen çabalar, teşekküre mazhar konular olarak öne çıktı.

Bir vatandaşın, suçla mücadele nezdinde dile getirdiği, 'Hiç umut beslemiyordum, yakalandığını öğrenince çok sevindim' sözleri, bir diğer vatandaşın devriye hizmetine yönelik, 'Polisimizi görmek bize güven veriyor' ifadesi, hayatın her alanında polislerin vatandaşlar için bir güven kapısı olarak görüldüğünü gösterdi. Teşekkür başvurularında; yoğun bakımda tedavi gören bebeklerin ailelerine verilen destekten hastanelerde vatandaşın yanında olunmasına, kadına yönelik şiddetle mücadeleden sokak hayvanlarına gösterilen duyarlılığa kadar birçok konuda sergilenen insani duruş ifade buldu.

'SİZİN GİBİ POLİS OLMAK İSTİYORUM'

Polisler, yaptıkları hizmetlerle çocuklar ve gençler için de ilham kaynağı. Polise duyduğu hayranlığı, 'Büyüyünce sizin gibi polis olmak istiyorum' sözleriyle dile getiren çocukların mesajları sıkça gelirken, Toplum Destekli Polislik mensupları, CİMER üzerinden gelen taleplere kayıtsız kalmayarak birçok çocuğun özel günlerinde yanlarında olma hayalini gerçekleştirdi. Son olarak down sendromlu Melik Gencer Sabuncu, babasının CİMER başvurusu ardından, 19 yaşına gireceği 1 Nisan'daki doğum gününü çok sevdiği polislerle kutladı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
