Polis Haftası Alaçam\'da Kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği binasında devam etti. İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, burada davetlilerin tebriklerini kabul ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti