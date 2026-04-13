Polis Haftası\'nda 780 Öğrenciye Etkinlik

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Polis Haftası kapsamında 780 öğrenciye yönelik etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda, 13 anaokulu ve ilkokuldan 780 öğrenci ile 52 idareci, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü toplantı salonunda ağırlandı.

Etkinliklerde çocuklara polislik mesleği tanıtıldı, Karagöz gölge oyunu gösterimi sunuldu, çeşitli hediyeler verildi.

Program kapsamında ayrıca öğrenciler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Polis Köpek Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, şubelerin çalışmaları hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.