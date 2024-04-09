Polis Haftasında Narkotik Köpeği Vatandaşın İlgi Odağı Oldu

Polis haftasında narkotik köpeği vatandaşın ilgi odağı oldu
Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse:
" Hep birlikte çok güçlüyüz ve hep birlikte başaracağız"
KARABÜK - Karabük'te Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde kent merkezinde kurulan stantla polis teşkilatının projeleri kullandığı teçhizatlar vatandaşlara tanıtıldı.
Etkinlik kapsamında Narkotik köpeği ise hem vatandaşların hem de çocukların ilgi odağı oldu.
Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 179. Yıldönümü için "Polis Haftası" etkinlikleri yapıldı. Kemal Güneş Caddesi'nde polis teşkilatının projeleri ve teçhizatları vatandaşlara tanıtıldı.
Etkinlikte tanıtıcı broşürler ile çeşitli hediyeler dağıtılırken, özellikle narkotik polisi Dora hem çocukların hem de vatandaşların ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar ve çocuklar korkularına rağmen Dora ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Cadde üzerinde kurulan stantları gezen Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, teşkilatın 179. Yılını Ramazan Bayramı ile birlikte kutladıklarını ifade ederek, " Biz halkımızla iç içe olduğumuzu ve onların her zaman yanında olduğumuzu göstermek adına, suçluyla mücadelede de ve halkımızın mağduriyetinin önüne geçmek için de tüm çalışmalarda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Standımızda çeşitli halleri ile bizim yaptığımız çalışmalar ve vatandaşlarımıza aydınlatıcı broşürleri dağıtıyoruz. Biz vatandaşımızın ne yaptığımızı bilmesini istiyoruz ve ayrıca kendilerine yardımcı olabilmek adına bize yardımcı olmalarını kendilerinden talep ediyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz, hep birlikte çok güçlüyüz, hep birlikte başaracağız" diyerek vatandaşların Ramazan bayramlarını kutladı.
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