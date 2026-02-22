Polis İntiharları Artıyor

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, polis intiharlarının son iki yılda yüzde 30 oranında arttığına dikkati çekerek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, "Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarının çalışma şartları iyileştirilsin ve gerek gördükleri halde ulaşabilecekleri nitelikli bir psikolojik destek hizmeti sağlansın" çağrısında bulundu.

Özel, polislerin intiharlarına ilişkin video mesajını paylaştı. Mesajına geçen günlerde Giresun'da bir polis memurunun daha hayatına son verdigini hatırlatarak başlayan Özel, "Son iki yılda polislerin intihar oranlarındaki artış yüzde 30 oldu" ifadelerini kullandı.

Bu artışın endişe verici olduğunu belirten Özel, "Bu rakamlara göre, ortalama olarak 4-5 günde bir polisimiz intihar ediyor" diye konuştu.

"Polislerimiz cemaat yapılanmaları iddiaları ve mobbing iddiaları altında eziliyor"

Polis intiharlarında bazı nedenlerin ön plana çıktığını ifade eden Özel, "Polislerimiz cemaat yapılanmaları iddiaları ve mobbing iddiaları altında eziliyor. Polislerimiz nöbet sistemin altında eziliyor. Polislerimizin birçoğu belki de sanal bahis girdabına düşmüş durumda" dedi.

Video mesajının sonunda İçişleri Bakanı Çiftçi'ye de çağrıda bulunan Özel, "Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarının çalışma şartları iyileştirilsin ve gerek gördükleri halde ulaşabilecekleri nitelikli bir psikolojik destek hizmeti muhakkak ama muhakkak sağlansın" ifadelerini kullandı.