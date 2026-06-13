Polis, LGS'ye Geç Kalan Öğrencileri Kurtardı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava geç kalan 2 öğrenciyi ekip araçlarıyla okula ulaştırdı.

Sınava gireceği okulu karıştırdığını fark eden bir öğrenci, polis ekiplerince ekip aracına alınarak doğru okula götürüldü. Bir başka öğrencinin ise sınav öncesinde kimliğinin yanında olmadığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürerek geçici kimlik belgesinin çıkarılmasını sağladı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından öğrenci, polis ekiplerince sınava gireceği okula ulaştırıldı. Öğrenciler ve aileleri, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti.