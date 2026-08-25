Polis Memurlarına Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Polis Memurlarına Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Bayrampaşa'da kadına müdahale eden polisler yaralandı, olaya karışan 4 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa'da bir kadını darbeden kişiye müdahale eden 2 polis memurunun yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.K. ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.A.K, yolda yürüdükleri sırada bir kişinin kadını darbettiğini gördü.

Olaya müdahale eden polis memurları tarafları sakinleştirirken, kadını darbeden M.Y'nin telefonla arayarak çağırdığı kardeşleri M.Y. ve M.D.Y. de olay yerine geldi.

Bu sırada 3 kardeşin saldırdığı polis memuru O.K. karın ve sırt bölgesinden bıçakla, M.A.K. ise başından darbedilerek yaralandı.

Olayın ardından araçla kaçan şüphelilerin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunduğunu belirleyen Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

İş yerinin arka kısmından kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada, olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile üzerinde kan izleri bulunan tişörtler ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı araçta ise yaralanan O.K'ye ait içerisinde polis kimlik kartının olduğu cüzdan bulundu.

Ekiplerce yapılan aramalarda darbedilen kadının ikametinde de babası B.T'ye ait ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu anlaşılan şüpheliler M.Y, M.D.Y. ve M.Y. ile Z.T, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polis Memurlarına Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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