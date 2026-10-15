Polis memuru Bulut'un cenazesi Diyarbakır'daki tören sonrası Ankara Mamak'a uğurlandı

Polis memuru Bulut'un cenazesi Diyarbakır'daki tören sonrası Ankara Mamak'a uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da görevli polis memuru Abdulkadir Bulut, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bulut için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketi Ankara'nın Mamak ilçesine uğurlandı.
Diyarbakır'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Bulut'un cenazesi törenle memleketine uğurlandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdulkadir Bulut için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Bulut'un cenazesi törenin ardından memleketi Ankara'nın Mamak ilçesine uğurlandı.
Paylaşımda, Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı dilendi.
Kaynak: AA
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