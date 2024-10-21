Polis Memuru Kaba'nın Ölümünden Aklandı - Son Dakika
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Polis Memuru Kaba'nın Ölümünden Aklandı

Chris Kaba'ya ateş açarak ölümüne neden olan polis memuru beraat etti, ailesi adaletsizlik hissi yaşıyor.

21.10.2024 22:46
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İngiltere'nin başkenti Londra'da iki yıl önce bir polis operasyonu sırasında Chris Kaba'ya ateş açarak ölümüne neden olan polis memuru cinayet suçlamasından aklandı.

Eylül 2022'de inşaat işçisi Kaba'yı vuran 40 yaşındaki polis memuru Martyn Blake, başkentteki Merkezi Ceza Mahkemesinde (Old Bailey) cinayet suçlamasıyla üç hafta süren duruşmada jürinin kararıyla beraat etti.

Kaba'nın ailesi, kararın ardından yaptığı açıklamada, adaletsizlik duygusuyla baş başa kaldıklarını ve yıkıldıklarını dile getirdi.

Polis memuru görevine iade edilecek

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü Mark Rowley da yaptığı açıklamada, Blake'in meslektaşlarını korumak için anlık karar verdiğini ifade etti.

Hiçbir polis memurunun bir hayatı sona erdirme niyetiyle göreve çıkmayacağını vurgulayan Rowley, polislerin tek amacının yaşamın korunması ve muhafaza edilmesi olduğunu dile getirdi.

Rowley, "Ölümle sonuçlanan her türlü güç kullanımı anlaşılır bir şekilde toplumda, özellikle de polise güvenin düşük olduğu siyahi topluluklarda büyük endişeye yol açıyor." dedi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, süreç boyunca açığa alınan polisin derhal görevine iade edileceğini belirtti.

İnşaat işçisi 24 yaşındaki Kaba'nın kullandığı araç, Eylül 2022'de Brixton'da meydana gelen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle polis tarafından takip edilmişti. Daha sonra Kaba, Martyn Blake adlı polis memurunun aracına açtığı ateş sonucu tek kurşunla yaşamını yitirmişti. Polis memuru, Kaba'yı öldürmek istemediğini ancak hayatının tehlikede olduğundan korktuğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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