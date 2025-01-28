Polis Memuru Yaşlı Kadına Yardım Etti

Yürekleri ısıtan görüntüler: Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına polis yardım etti
HATAY - Hatay'da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çeken yaşlı kadına polis memurunun yardım ettiği yürek ısıtan anlar kameraya yansıdı.
Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesinde polis memuru, karşıdan karşıya geçmekte çüklük çeken yaşlı kadını fark ederek harekete geçti. Yaşlı kadın, akan trafikte polis memurunun yardımıyla karşıdan karşıya geçti. Polis memurunun yaşlı kadına yardım ettiği yürek ısıtırken anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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