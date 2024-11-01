Çankırı'da, aracında uyuşturucu ele geçirilen polis memuruyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aracında uyuşturucu hap bulunan polis memuru Ö.E'nin uyuşturucuyu temin ettiği zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Çalışma sonucunda İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.Y. ve A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl merkezinde 25 Ekim'de polis memuru Ö.E'nin otomobilinde 1940 uyuşturucu hap bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Polis Memuruna Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?