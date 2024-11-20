Polis Memurunun Silahı Kazara Ateş Aldı: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralı

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Aksaray'da polis memurunun tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında görevli polis memuru G.Ö'nün temizlediği tabancanın ateş alması sonucu karşısındaki E.C.D. (8) bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından G.Ö, gözaltına alındı.