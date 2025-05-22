Polis Motosikleti Üniversiteliye Çarptı: 5 Şüpheli Adliyede

1) TAKİP SIRASINDA POLİS MOTOSİKLETİNİN ÜNİVERSİTELİ DOĞA'YA ÇARPTIĞI OLAYDA, YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ÇANAKKALE'de otomobille kaçan şüphelileri takip eden polis motosikletinin yolun karşısına geçmeye çalışan Doğa G.'ye (22) çarptığı kazanın ardından yakalanan çok sayıda suç kaydı olan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kaza, 20 Mayıs'ta saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, kırmızı ışıkta bekleyen 17 EK 823 plakalı otomobildeki çok sayıda suç kaydı olan Y.Ü.'yü fark etti. Y.Ü. polislere silah göstererek kaçmaya başladı. Motosikletli polis timi Y.Ü.'nün peşine düştü. Atatürk Caddesi üzerinde devam eden takip sırasında, polisin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Doğa G.'ye çarptı. Metrelerce sürüklenen Doğa G. ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğa G. ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Doğa G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Lapseki yolu üzerinde otomobil değiştiren şüpheliler, Çanakkale il merkezi girişinde 17 AAE 481 plakalı otomobilde yakalandı. Şüphelilerden Y.Ü.'nün 7'si 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 36, E.K.'nin 2'si 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 7'si de 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 43, U.B.K.'nin 2'si 'Hırsızlık' olmak üzere toplam 3, M.Ü.O.'nun çeşitli suçlardan toplam 3, C.E.'nin 4'ü 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.