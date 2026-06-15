Polis Müdahalesine İnsan Hakları Derneği Tepkisi - Son Dakika
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Polis Müdahalesine İnsan Hakları Derneği Tepkisi

15.06.2026 23:34
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İnsan Hakları Derneği, polis müdahalesine ve Eğitim Sen Başkanı'na yapılan kötü muameleye tepki gösterdi.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, Ankara'da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın yapmak istediği basın açıklamasına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Dernek, "Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak'a gözaltı sırasında ters kelepçe uygulanarak, yere yatırılmak ve zor kullanmak suretiyle işkence edilmiştir" tepkisinde bulundu.

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, Ankara Güvenpark'ta Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın yapmak istediği basın açıklamasına yönelik polis müdahalesine ilişkin açıklamada bulundu. Derneğin açıklaması şöyle:

"Bugün Ankara Güvenpark'ta, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etmiş, müdahale sırasında yoğun şiddet kullanılmıştır. Polis müdahalesi sonucunda Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Eğitim-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Metin, Eğitim Sen Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Özlem Tolu, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ile birlikte 21 öğretmen gözaltına alınmıştır. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak'a gözaltı sırasında ters kelepçe uygulanarak, yere yatırılmak ve zor kullanmak suretiyle işkence edilmiştir. Ters kelepçe uygulaması, insan onuruna aykırı, aşağılayıcı muamele niteliği taşıyan ve birçok durumda işkence ve kötü muamele yasağı kapsamında değerlendirilen bir uygulamadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, zorunlu ve istisnai koşullar dışında uygulanan ters kelepçenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamele yasağını düzenleyen 3. maddesini ihlal edebileceğini ortaya koymaktadır."

Ayrıca, barışçıl bir basın açıklamasına yönelik bu müdahale; ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile örgütlenme özgürlüğünün ihlali niteliğindedir. Yaşananlar, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun gözaltı işlemlerinde ölçülülük ve zor kullanma sınırlarını belirleyen hükümleriyle de bağdaşmamaktadır. İnsan hakları savunucuları olarak, hak talep eden toplumsal kesimlerin sesinin şiddet yoluyla bastırılmasını kabul etmiyoruz. Sendikal faaliyetlerin ve demokratik hak kullanımının kriminalize edilmesi, yalnızca ilgili kişi ve kurumlara değil, demokratik topluma ve sivil alana yönelik bir tehdittir. Bu tür uygulamalar, sivil toplumun faaliyetlerini engellemeyi ve kamusal alandaki demokratik katılımı zayıflatmayı amaçlayan bir anlayışın ürünüdür. Sendika yöneticileri serbest bırakılırken 20 öğretmen halen gözaltında tutulmaktadır. Gözaltına alınan tüm eğitim emekçileri derhal serbest bırakılmalıdır. Gözaltı sürecinde gerçekleşen kötü muamele ve işkence iddiaları hakkında ise etkili, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma gecikmeksizin başlatılmalı; sorumlular hakkında gerekli yargısal işlemler yürütülmelidir. Hak ihlallerine karşı dayanışmayı büyütmeye, demokratik hak ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Polis, Son Dakika

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