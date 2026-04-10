Polis Teşkilatı 181. Yılını Kutladı

Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İpar, 181 yıllık tarihini kahramanlık destanlarıyla süsleyen polis teşkilatının bugün de Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde destan yazmaya devam ettiğini kaydetti.

Törende emniyet müdürlüğü binası önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yeniçağa'da polis haftası törenle kutlandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeniçağa Hükümet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelengi polis kostümü giyen anaokulu öğrencisiyle İlçe Emniyet Müdür Vekili Samet Polat beraber sundu.

Törenin ardından Nene Hatun Anaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sürpriz pasta, emniyet mensuplarına verildi.