Polis Teşkilatı\'nın 181. Yılı Kutlandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki polislerle makamında bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından kabule ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Bakan Yardımcımız Sayın Ali Çelik ile Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde, teşkilatın yürüttüğü çalışmalar, üstlendiği sorumluluklar ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik faaliyetler ele alındı. Sayın Bakanımız, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan polislerimizin Polis Haftası'nı kutlayarak, görevlerinde üstün başarılar diledi."