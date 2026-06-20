Polis, YKS Öğrencilerini Kurtardı - Son Dakika
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Polis, YKS Öğrencilerini Kurtardı

20.06.2026 12:52
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Diyarbakır ve Elazığ'da polis, YKS'ye geç kalan öğrencilere yardım ederek sınav merkezlerine ulaştırdı.

Diyarbakır ve Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli motorize ekipler, sınava geç kalma tehlikesi yaşayan 2 öğrenciyi sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Elazığ'da da trafik yoğunluğu ve farklı nedenlerle sınava gireceği okula geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinden yardım istedi.

Motorize ekipler, öğrencileri gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra sınava girecekleri okullara ulaştırdı.

Öğrencilerin okula yetiştirilme anları polisin kask kamerasınca kaydedildi.

Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Elazığ, Polis, YKS, Son Dakika

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