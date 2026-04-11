Polise Mukavemet Eden 4 Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde polis memurlarına mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da araması bulunan bir kişiyi ekip aracına davet etti.
Bu esnada araması bulunan kişi ile beraberindekiler, polis memurlarının görevlerini yapmalarını engelledi.
Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, polis memurlarına mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
