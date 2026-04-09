Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı

Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
09.04.2026 17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önünde çıkan çatışmada polislerin müdahale görüntülerini çekerken alaycı ifade kullanan ve sanal medyada görüntüleri paylaştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plaza önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve ardından çıkan çatışma sırasında çevredeki bir plazadan polislere yönelik alaycı sözler kullanarak görüntü çeken ve sanal medyada yayınlayanlar hakkında başlatılan soruşturmada 7'si kadın 8 kişi dün gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    1 ay sonra salmayın ha 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
