Polislerin Üzerine Araç Süren Hükümlü Etkisiz Hale Getirildi
Kastamonu'da dur ihtarına uymayan firari hükümlü, polis tarafından vurularak ele geçirildi.
Kastamonu'da polislerin üzerine araç süren firari hükümlü, silahla etkisiz hale getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde takip ettikleri firari hükümlü A.U'nun (29) kullandığı aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp aracı polislerin üzerine süren hükümlü, sol kolundan tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.
"Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan hükümlü, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
Hükümlü, işlemlerinden sonra cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, firari hükümlünün uyuşturucu testinin de pozitif çıktığı belirtildi.
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