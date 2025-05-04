Polisten Çocuklara Oyun Merkezi Sürprizi

Polisler çocuklara verdikleri sözü tuttu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir anaokulunu ziyaret eden polisler, çocukların oyun merkezi gitme hayalini gerçekleştirdi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik biriminde görev yapan polisler, hafta içinde Halime Hatun Anaokulunu ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen polisler, kendilerine bir talepleri olup olmadığını sordu. Hayatlarında hiç oyun merkezine gitmediklerini söyleyen çocuklar, polislerden kendilerini oyun merkezine götürmelerini istedi. Oyun merkezi ile irtibata geçen polisler, çocukları okuldan alıp götürdü. Oyun merkezine giden çocuklar, hayallerini gerçekleştirerek gönüllerinde eğlendi.