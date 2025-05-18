Tokat'ta polisler, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, polislerin her zaman gençlerin yanında olduğu vurgulandı.
Klipte, Tokat'ın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gençlerin spor aktiviteleri ve bayram coşkusu yansıtılıyor. Emniyet mensuplarının da yer aldığı görüntülerde, bayramın ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik mesajları veriliyor.
Sosyal medyada video, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Son Dakika › Güncel › Polisten Gençlere Bayram Klibi - Son Dakika
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