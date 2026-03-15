Polisten kaçıp ters yöne giren ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 399 bin lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polisten kaçıp ters yöne giren ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 399 bin lira ceza

Polisten kaçıp ters yöne giren ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 399 bin lira ceza
15.03.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜTAHYA'da ihtara uymayıp çevre yolunda motosikletiyle ters yöne girip kaçmaya çalışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 399 bin 500 lira, ruhsat sahibine ise 40 bin lira ceza kesildi.

KÜTAHYA'da ihtara uymayıp çevre yolunda motosikletiyle ters yöne girip kaçmaya çalışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 399 bin 500 lira, ruhsat sahibine ise 40 bin lira ceza kesildi.

Kütahya'da devriye görevi yapan polis ekipleri, trafikte seyreden plakasız motosikletin sürücüsü O.I.'ya (19) 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı. Çevre yolunda yaklaşık 2 kilometre ters yönde ilerleyen motosiklet, polis ekiple tarafından Zafertepe kavşağı yakınında durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücü O.I.'ya dur ihtarına uymamak, makas atmak, kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde araç kullanmak, plakasız motosiklet kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 399 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet sahibine 40 bin lira ceza uygulanırken, kasksız motosiklete binen yolcuya da 2 bin 500 lira ceza kesildi. Ayrıca motosiklet 120 gün süreyle trafikten menedildi.

İşlemlerinin ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen sürücü O.I. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten kaçıp ters yöne giren ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 399 bin lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

15:00
Vinicius Junior’un kız arkadaşı olay oldu
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu
14:49
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
14:41
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:10:43. #7.12#
SON DAKİKA: Polisten kaçıp ters yöne giren ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 399 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.