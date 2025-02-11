Polisten Öğrencilere Terör Propagandasına Karşı Bilgilendirme

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Erzurum'da polisler, öğrencileri terör örgütlerince yürütülen propagandalara karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli, terör örgütleri tarafından yürütülen propagandayı etkisiz kılmak, terör örgütlerinin, üniversitedeki illegal yapılanmalarına katılımı engellemek ve azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

"Gençlik Güvenli Gelecek" projesi kapsamında polisler, Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi ve Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde toplam 380 öğrenciye sunum yaptı.

Stant açarak bilgilendirme broşürü de dağıtan polisler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.