Polisten Özel Gereksinimli Çocuklara Ziyaret

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kültür Mahallesi'nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen polisler, onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

Komiser Müge Bostan, gazetecilere, çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Tüm kesimlerle iç içe olmaya çalıştıklarını belirten Bostan, "Öğrencilerimizle pasta kestik, onlara balon dağıttık, yüz boyama ve palyaço etkinliği yaptık. Zaman zaman bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Toplumun her kesimine hitap etmek istiyoruz." dedi.

Çocuklarının mutluluğuna şahit olan veliler de polis ekiplerine teşekkür etti.