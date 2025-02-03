Polisten Şırnak'taki Çocuklara Battaniye

Güncel

Momika\'nın öldürülmesiyle bir provokatör daha sahaya indi

Yargıtay\'ın "canavarca değil" kararına tepkiler çığ gibi

Van persie çıldırdı! Tüm dünya bu skandalı konuşuyor

Polis memurundan Şırnaklı çocuklara sıcak dokunuş: Onlarca çocuğa battaniye hediye edildi

ŞIRNAK - Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak ilçelerinde onlarca çocuğa battaniye hediye ederken, devam ettiği sosyal sorumluluk projesiyle ülke genelinde 10 bin aileye ulaşılması hedefleniyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, sosyal sorumluluk projesini sürdürmeye devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap, Uludere, Güçlükonak, İdil, Cizre, Silopi gibi ilçelerde binlerce çocuğa battaniye ve yorgan hediye edildi. Bunun yanı sıra, çocuklara ikramlar dağıtıldı, adak kesildi. "Paylaş, Isıt, Mutlu Et" sloganıyla bir yardım kampanyası başlatan Şahin, şu ana kadar 285 çocuğa ulaşılırken, Türkiye genelinde daha fazla çocuğa yardım eli uzatılması hedefleniyor.

Polis memuru Mustafa Şahin, bölgeyi çok güzel yapacaklarını, çocuk gülerse dünyanın güleceğini ifade etti. Çocuklar ise, hediyeler için teşekkür ettiklerini söyledi.