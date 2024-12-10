Polonez İşçileri, Açlık Grevine Devam Ediyor - Son Dakika
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Polonez İşçileri, Açlık Grevine Devam Ediyor

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Çatalca'da Polonez işçileri, işten çıkarılma nedeniyle kefenle açlık grevi yapıyor. 4. günde 8 işçi fenalaştı.

10.12.2024 12:54
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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Sendika üyesi olunca işten çıkarıldıkları için iktidara seslerini duyurabilmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen Polonez işçilerinin kefenli açlık grevi eylemi Çatalca Adliyesi önünde 4. gününde devam ediyor. Soğuk ve açlığın etkisiyle dün gece bir, bu sabah da 8 işçi fenalaştı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan arkadaşının başında gözyaşı döken bir işçi, "Hırsızlık mı yaptık, kimin hakkına girdik? Emeğimizi istiyoruz" diye isyan etti. Eylem ve fenalaşmalar sırasında polisle işçiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

TEK GIDA-İŞ Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri yaklaşık 5 aydır hakları için mücadele ediyor. Fabrika önünde haftalardır süren eylem sonrası işçiler, seslerini duyurmak için Ankara'ya yürümek istedi. Fabrikadan yürüyerek geldikleri Çatalca Adliyesi önünden yeniden harekete geçmeleri engellenen işçiler, adliye önündeki nöbetlerinin 4. gününde beyaz kefenle bekleyişlerini sürdürüyor. Çevik kuvvet ekipleri de adliye çevresini barikatlarla kapatmaya devam ediyor.

"İlla birimizin ölmesi mi gerekiyor?"

Soğuk ve yağmur altında kefenli eylemlerine devam eden işçilerden biri dün akşam, 8'i de bu sabah fenalaştı. Çevik kuvvet barikatını aşarak işçilerin yanına gelen sağlık ekipleri sedye ile ambulansa taşıdıkları işçileri hastaneye götürdü. Ambulansın beklendiği anlarda gözyaşı döken bir kadın işçi ise "Hırsızlık mı yaptık, kimin hakkına girdik? Emeğimizi istiyoruz" diye isyan etti. Bir başka işçi de "İlla birimizin ölmesi mi gerekiyor? İnsan gibi yaşamak istiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ambulansın beklendiği anlarda barikatın açılmasını isteyen işçilerle polis arasında gerginlik yaşandı, arbede çıktı.

Kaynak: ANKA

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