Polonez İşçileri Anayasal Hak Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polonez İşçileri Anayasal Hak Yürüyüşü Düzenledi

Geniş Video İzle

İşten çıkarılan Polonez işçileri, adalet talebiyle yürüyüşe çıktı ancak polis engeliyle karşılaştı.

16.12.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, Maltepe'deki Gülsuyu metro durağından başlayarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi önüne kadar "anayasal hak yürüyüşü" yaptı. Adliye önünde polis ve çevik kuvvet ekipleri, işçilerin yürüyüşünü engelledi. Tek Gıda-İş Örgütlenme Uzman Suat Karlıkaya, "Maalesef ki bize destek olması gereken devlet, önümüze barikat kurdu" dedi.

Sendika üyesi olduktan sonra işten çıkarılan Polonez gıda fabrikası işçileri 5 aydır hakları için mücadele ediyor. Fabrika önünde haftalar süren eylem sonrası işçiler seslerini duyurmak için Çatalca Adliyesi önünden Ankara'ya yürümek istemiş ancak engellenmişti. İşçiler, Çatalca Adliyesi önünde açlık grevini ve kesintisiz nöbetlerini sürdürürken bugün bir grup işçi de Anadolu yakasında yürüyüş düzenledi.

Maltepe'deki Gülsuyu metro durağından başlayan yürüyüş, Kartal'daki Anadolu Adliyesi önüne kadar sürdü. Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, "Bizim muhataplarımız Ankara'da, sorunumuzu çözmeleri gerekiyor. Biz günlerdir 'Polonez işçisine yolu aç' diyoruz. Maalesef ki açılmadı ama zor şartlar altında buraya kadar ulaştık, Polonez işçileri yolu açtılar, yürüyorlar. Herkes şunu bilsin ki biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz ve Polonez işçileri olarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İşçiler, üzerlerinde "Özelleştirmeye hayır", "Tüm emek dostlarını birlikte yürümeye davet ediyoruz" ve "Hürriyet istiyoruz" yazılı yelekler giyerek "Zafer sokakta kazanılır", "Polonez işçisi, direnişin simgesi", "İş, aş, hürriyet" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

"Adliyede olmamızın sebebi, yargıya olan inancımızın tazelenmesidir"

Adliye önüne gelindiğinde ise polis ve çevik kuvvet ekipleri, işçilerin yürüyüşünü engelledi, işçiler kalkanlarla ablukaya alındı. Alanda gazetecilere açıklama yapan Suat Karlıkaya, 150 gündür direnişlerini sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Amacımız, tekrar o fabrikada işbaşı yapmak. İşverenin, Ürdünlü patronun anayasal haklara saygı duymasını istiyoruz. Maalesef ki bize destek olması gereken devlet, önümüze barikat kurdu. 7 gündür Çatalca Adliyesi önünde adalet arayan Polonez işçilerine, 'Ankara'ya gitmek istiyoruz' dedikleri halde yol açılmadı. Bizler de bir grup arkadaşımızı orada bırakarak bugün Gülsuyu'na, kimseye haber vermeden geldik ve Polonez işçileriyle beraber Kartal Anadolu Adliyesi önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdik. Kolluk kuvvetlerimizle yapmış olduğumuz müzakerelerde kendilerine, bize yol açmalarını tekrar belirttik. Çünkü biz anayasal bir hak mücadelesi veriyoruz. Bu adliyede olmamızın sebebi, yargıya olan inancımızın tazelenmesidir. İşçiler işten çıkartılalı 5 ay oldu. Daha davalarının ön inceleme mahkemesi gözükmedi. Sonra tanıklar bildirilecek. Sonra tanıklar dinlenecek. Sonra bilirkişi raporuna gidecek ve 1,5-2 yıl beklenecek. Daha sonra mahkemeyi kazanacağız. İstinaf mahkemesine gidecek. 8 ay istinaf mahkemesinde bekleyeceğiz. Bu ülkenin yasaları diyor ki, 'Bu davalar 4 ay içerisinde sonlandırılır. Maalesef 4 ay değil, 5 ayda inceleme mahkemesi görülmemiş bir mücadelenin ürünüyüz."

İşçiler, yürüyüşe izin verilene kadar adliye önünde bekleme kararı aldı.

Kaynak: ANKA

Anadolu Adliyesi, Yerel Haberler, Politika, Sendika, Maltepe, 3-sayfa, Güncel, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonez İşçileri Anayasal Hak Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:35 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’de tarihin doğru tarafında durduk AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de tarihin doğru tarafında durduk
16:00 Beşar Esad, adım adım Rusya’ya nasıl kaçtığını açıkladı Beşar Esad, adım adım Rusya'ya nasıl kaçtığını açıkladı
15:48 Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya’ya kaçan Esad’dan ilk açıklama Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
14:38 SGK’ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
14:07 Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi İşte ilk açıklama Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama
23:24 Bakan Tekin’in Erdoğan’a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP’li vekillere verdiği yanıt olay oldu Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
23:16 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
23:07 Bakan Göktaş’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
22:52 Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı
22:47 İşte Esad’ın İsrail’le yaptığı iş birliğinin kanıtı İşte Esad'ın İsrail'le yaptığı iş birliğinin kanıtı
22:39 Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, Bakan Göktaş’ı duymak zor oldu Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, Bakan Göktaş'ı duymak zor oldu
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı
21:57 LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 17:16:40. #1.12#
SON DAKİKA: Polonez İşçileri Anayasal Hak Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.