Polonez İşçileri Anayasal Hak Yürüyüşü Düzenledi

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, Maltepe'deki Gülsuyu metro durağından başlayarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi önüne kadar "anayasal hak yürüyüşü" yaptı. Adliye önünde polis ve çevik kuvvet ekipleri, işçilerin yürüyüşünü engelledi. Tek Gıda-İş Örgütlenme Uzman Suat Karlıkaya, "Maalesef ki bize destek olması gereken devlet, önümüze barikat kurdu" dedi.

Sendika üyesi olduktan sonra işten çıkarılan Polonez gıda fabrikası işçileri 5 aydır hakları için mücadele ediyor. Fabrika önünde haftalar süren eylem sonrası işçiler seslerini duyurmak için Çatalca Adliyesi önünden Ankara'ya yürümek istemiş ancak engellenmişti. İşçiler, Çatalca Adliyesi önünde açlık grevini ve kesintisiz nöbetlerini sürdürürken bugün bir grup işçi de Anadolu yakasında yürüyüş düzenledi.

Maltepe'deki Gülsuyu metro durağından başlayan yürüyüş, Kartal'daki Anadolu Adliyesi önüne kadar sürdü. Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, "Bizim muhataplarımız Ankara'da, sorunumuzu çözmeleri gerekiyor. Biz günlerdir 'Polonez işçisine yolu aç' diyoruz. Maalesef ki açılmadı ama zor şartlar altında buraya kadar ulaştık, Polonez işçileri yolu açtılar, yürüyorlar. Herkes şunu bilsin ki biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz ve Polonez işçileri olarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İşçiler, üzerlerinde "Özelleştirmeye hayır", "Tüm emek dostlarını birlikte yürümeye davet ediyoruz" ve "Hürriyet istiyoruz" yazılı yelekler giyerek "Zafer sokakta kazanılır", "Polonez işçisi, direnişin simgesi", "İş, aş, hürriyet" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

"Adliyede olmamızın sebebi, yargıya olan inancımızın tazelenmesidir"

Adliye önüne gelindiğinde ise polis ve çevik kuvvet ekipleri, işçilerin yürüyüşünü engelledi, işçiler kalkanlarla ablukaya alındı. Alanda gazetecilere açıklama yapan Suat Karlıkaya, 150 gündür direnişlerini sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Amacımız, tekrar o fabrikada işbaşı yapmak. İşverenin, Ürdünlü patronun anayasal haklara saygı duymasını istiyoruz. Maalesef ki bize destek olması gereken devlet, önümüze barikat kurdu. 7 gündür Çatalca Adliyesi önünde adalet arayan Polonez işçilerine, 'Ankara'ya gitmek istiyoruz' dedikleri halde yol açılmadı. Bizler de bir grup arkadaşımızı orada bırakarak bugün Gülsuyu'na, kimseye haber vermeden geldik ve Polonez işçileriyle beraber Kartal Anadolu Adliyesi önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdik. Kolluk kuvvetlerimizle yapmış olduğumuz müzakerelerde kendilerine, bize yol açmalarını tekrar belirttik. Çünkü biz anayasal bir hak mücadelesi veriyoruz. Bu adliyede olmamızın sebebi, yargıya olan inancımızın tazelenmesidir. İşçiler işten çıkartılalı 5 ay oldu. Daha davalarının ön inceleme mahkemesi gözükmedi. Sonra tanıklar bildirilecek. Sonra tanıklar dinlenecek. Sonra bilirkişi raporuna gidecek ve 1,5-2 yıl beklenecek. Daha sonra mahkemeyi kazanacağız. İstinaf mahkemesine gidecek. 8 ay istinaf mahkemesinde bekleyeceğiz. Bu ülkenin yasaları diyor ki, 'Bu davalar 4 ay içerisinde sonlandırılır. Maalesef 4 ay değil, 5 ayda inceleme mahkemesi görülmemiş bir mücadelenin ürünüyüz."

İşçiler, yürüyüşe izin verilene kadar adliye önünde bekleme kararı aldı.