Polonya, ABD'nin İran Saldırıları Nedeniyle Silah Gecikmeleri Bekliyor

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının, ABD'nin Avrupa'ya yapacağı silah teslimatlarında gecikmelere yol açmasını beklediklerini söyledi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özellikle İran'daki çatışmanın uzaması halinde teslimatlarda gecikmeler beklediklerini belirten Kosiniak-Kamysz, bunun Avrupalı ülkelerin kendi üretim kapasitelerini artırmasının daha da acil hale getirdiğini dile getirdi.

Kosiniak-Kamysz, "ABD sanayisi Orta Doğu'da kullanılan stokları yeniden doldurmaya odaklanacak." diye konuştu.

AB Savunmadan Sorumlu Üyesi Kubilius da "Amerikalılar Körfez ülkelerinin ihtiyaçlarını, Ukrayna'nın taleplerini ve ABD ordusunun kendi gereksinimlerini aynı anda karşılayacak kadar tedarik sağlayamayacak." ifadelerini kullandı.

SAFE programı

Kubilius, AB'nin "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programına da değindi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin SAFE yasasını henüz onaylamayıp, bunun yerine finansmanın Polonya Merkez Bankası'nın desteğiyle sağlanması önerisinde bulunmasına atıfta bulunan Kubilius, programa ilişkin Polonya'da yaşanan tartışmalara "çok şaşırdığını" söyledi.

SAFE programına "hayır" demenin Polonyalılar için iş imkanlarına "hayır" demek olduğunu belirten Kubilius, "Eğer Polonya vergi mükelleflerinin parasını başka yerlerden silah almak için kullanmaya karar verirse, bu Polonyalı vergi mükelleflerinin parasının başka ülkelerde istihdam yaratacağı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kosiniak-Kamysz de silah fabrikalarının üretime hazır olduğunu, bazı sözleşmelerin imzalandığını ve bunları güvence altına almak için finansmana ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanının kararını bekliyoruz. Bunu bir kez daha talep ediyorum. Bu paraya çok acil ihtiyaç var." dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, SAFE yasasını henüz onaylamadı ve bunun yerine finansmanın Polonya Merkez Bankası'nın desteğiyle sağlanması önerisinde bulunmuştu.