Polonya Başbakanı Donald Tusk, Sivil Koalisyonun AP seçimlerini zaferle tamamladığını açıkladı - Son Dakika
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Sivil Koalisyonun AP seçimlerini zaferle tamamladığını açıkladı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Sivil Koalisyonun AP seçimlerini zaferle tamamladığını açıkladı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Sivil Koalisyonun Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini yüzde 38 oy alarak zaferle tamamladığını duyurdu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Hukuk ve Adalet partisi yüzde 33 oy alırken, Konfederasyon Partisi üçüncü sırada yer aldı. Sivil Koalisyon 21, Hukuk ve Adalet 19, Konfederasyon Partisi 6, Üçüncü Yol 4 ve Sol Partisi 3 temsilciyi AP'ye gönderiyor. Polonya, AP'ye 53 üye gönderiyor.

10.06.2024 00:29
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini partisi Sivil Koalisyonun zaferle tamamladığını açıkladı.

Polonya'nın PAP haber ajansı, AP seçimlerinde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Tusk'ın yaptığı zafer konuşmasına yer vererek, liderliğini yaptığı Sivil Koalisyonun yüzde 38 oy alarak seçimi önde tamamladığını bildirdi.

AP seçimlerini değerlendiren Tusk, 10 yıldır bu sonucu beklediklerini ifade ederek, "Mutluyum. Duygulanmak ve mutlu olmak hakkımız." dedi.

Bu arada, Ipsos tarafından Polonya'daki yayın kuruluşlarıyla paylaşılan resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Mateusz Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet (PiS) oyların yüzde 33'ünü alırken, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi ise yüzde 11 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Dördüncü sırada yüzde 8 oyla Üçüncü Yol, beşinci sırada da Sol Partisi yüzde 6'lık oyla Polonya'daki AP seçimlerini tamamlamış görünüyor.

Bu sonuçlar doğrultusunda Sivil Koalisyon 21, PiS 19, Konfederasyon Partisi 6, Üçüncü Yol 4 ve Sol Partisi de 3 temsilciyi AP'ye gönderiyor.

Polonya, AP'ye 53 üye gönderiyor

Polonya'da seçmenler, AP'ye ülkeden seçilecek 53 üyeyi belirlemek için bugün oylarını kullandı.

Avrupa Birliği'ne (AB) 1 Mayıs 2004'ten beri üye olan Polonya'da bu seçimde kayıtlı yaklaşık 29 milyon seçmen sandık başına gitti.

Ülkede Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan "yasa dışı göç sorununun" gölgesinde yapılan seçimde 1019 aday yarıştı.

Polonya ayrıca, nüfusa göre AP'ye en çok milletvekilini çıkaran ilk 5 ülkede yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya Başbakanı Donald Tusk, Sivil Koalisyonun AP seçimlerini zaferle tamamladığını açıkladı - Son Dakika

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