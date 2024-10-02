Polonya Büyükelçiliği Personelini Azaltıyor

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VARŞOVA, 2 Ekim (Xinhua) -- Polonya Dışişleri Bakanlığı, Beyrut'taki büyükelçilik personelini azaltma kararı aldığını ve Lübnan'ı terk etmek isteyen Polonya vatandaşlarına yardımcı olacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski Salı günü hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında "Lübnan'da tansiyon oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın gelişmeleri yakından izlediğini belirten Wronski, "Artan gerginlik nedeniyle Beyrut'taki büyükelçilik personelimizi azaltmaya ve bazı Polonya vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılmasını kolaylaştırmaya karar verdik, zira charter uçuşlarla seyahat etmek hala mümkün" dedi.

Wronski, başta diplomatların aile üyeleri olmak üzere yaklaşık 10 kişinin tahliye edilebileceğini söyledi. Wronski, "Elçiliğin operasyonları için gerekli olanları tutmayı hedefliyoruz; gerekli olmayan personel ise azaltılacak" ifadesini kullandı.

Tahliyenin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Wronski, ayrıca Polonya'nın Lübnan'a insani yardım organize etmek için çalışmalar yürüttüğünü de belirtti.