Polonya, Çin-Belarus askeri tatbikatını yakından takip ediyor - Son Dakika
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Polonya, Çin-Belarus askeri tatbikatını yakından takip ediyor

Polonya, Çin ile Belarus'un düzenlediği ortak askeri tatbikatın başlamasının ardından, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini yakından takip ettiklerini bildirdi. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Rusya ve Belarus ile derinleşen işbirliğinden endişe duyduklarını belirtti. Çin ise tatbikatın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını vurguladı. Tatbikata Çin ordusundan 100'den fazla asker katılıyor.

12.07.2024 16:15
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Polonya, Çin ile Belarus'un düzenlediği ortak askeri tatbikatın başlamasının ardından, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini "yakından takip ettiklerini" bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pekin ve Minsk arasındaki uzun vadeli askeri işbirliğinin Polonya'nın güvenliği üzerindeki potansiyel etkisini yakından izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çin'in Rusya ve Belarus ile "derinleşen işbirliğinden endişe duyulduğu" belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Çin ve Belarus'un ortak askeri manevraları herhangi bir ülkeye karşı değildir." dedi.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 gün sürecek "Eagle Assault 2024" askeri tatbikatının Belarus'un Polonya sınırı yakınlarında bulunan Brest bölgesinde başladığı duyurulmuştu.

Açıklamada, tatbikata, Çin ordusundan 100'den fazla askerin katıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya, Çin-Belarus askeri tatbikatını yakından takip ediyor - Son Dakika

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