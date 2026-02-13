Polonya Cumhurbaşkanı Silezyacı Veto Etti

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin, Silezyacanın resmen bölgesel dil olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını veto ettiği bildirildi.

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki topluluklar arasında konuşulan Silezyaca, "Uzun süredir ayrı ve özgün bir dil mi yoksa ülkede konuşulan Lehçe dilinin diyalekti mi?" tartışmasının merkezinde yer alıyor.

Silezyacaya bölgesel resmi dil statüsü veren son yasa tasarısı, 9 Ocak'ta Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'den geçtikten birkaç hafta sonra parlamentonun üst kanadı Senato tarafından onaylanarak Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin masasına geldi.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, tasarıyı 12 Şubat'ta veto etti.

Nawrocki, vetosuna ilişkin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Silezya'nın geleneğine ve kültürüne saygı duyuyor ve büyük değer veriyorum. Bu, Polonya Cumhuriyeti mirasının ayrılmaz bir parçasıdır ancak bilimsel gerçekler parlamentoda oylamayla belirlenmez. Uzmanlar ve dil bilimciler, Silezyacanın Lehçenin bir diyalekti olduğunu belirtmektedir. Siyasi çoğunluğun bilimsel konularda karar verdiği bir emsal oluşturamayız."

Polonya'da 2021 yılındaki nüfus sayımına göre ülkede yaklaşık yarım milyon kişi Silezyaca konuşuyor.