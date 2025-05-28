Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Ekonomi Üzerine Yoğunlaşıyor - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Ekonomi Üzerine Yoğunlaşıyor

28.05.2025 11:22
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Polonya'da 1 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adayların ekonomik vaatleri öne çıkıyor.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1 Haziran'da yapılacak ikinci turu yaklaşırken, adaylar sadece siyasi pozisyonlarıyla değil, aynı zamanda ekonomi politikalarıyla da yarışa hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın üçüncü kez aday olamamasıyla yarışın dengesi değişirken, seçmenlerin en çok dikkat kesildiği başlıkların başında ekonomi geliyor. Yüksek enflasyon, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve vergi reformları gibi konular, adayların vaatlerinin merkezine yerleşti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 18 Mayıs'ta gerçekleşen seçimin ilk turunda, 13 aday yarıştı ve en çok oy alan iki aday iktidardaki sivil koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Karol Nawrocki 1 Haziran'daki ikinci turda yarışmaya hak kazandı.

İlk tur için yürütülen seçim kampanyalarının dikkati çeken ana başlıkları Ukraynalı mülteciler, Avrupa Birliği (AB)-Polonya ilişkileri, ülke ekonomisi, tarım ve vergiler gibi konular oldu.

Trzaskowski, artan enerji faturalarından şikayetçi

2020 cumhurbaşkanı seçiminde yaklaşık yüzde 2,5 oy farkla Duda'ya mağlup olan 53 yaşındaki Trzaskowski, bu kez Tusk hükümetinin desteğine de arkasına alıyor. Seçimin en güçlü adayı olarak görülen ve yüzde 31,4'lük oy oranıyla anketlerde birinci çıkan Trzaskowski'nin başlıca vaatleri arasında savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması, kürtaj yasalarının serbestleştirilmesi, ülkenin silah ve teknoloji endüstrisinin geliştirilmesinin yanı sıra Polonya'nın AB'de güçlü bir konuma sahip olmasının sağlanması öne çıkıyor.

Trzaskowski, 25 Mayıs'ta yaptığı konuşmada, kapsayıcı bir Polonya vizyonu ortaya koydu. Ülkenin bölgesel ekonomik ve askeri güç dönüşümünün devam edeceğini belirten Trzaskowski, Polonya sanayisinin gelişmesine yardımcı olmak için çalışma sözü verdi.

Enerji üretimi ve tarıma öncelik veren Trzaskowski, Polonya'da enerji fiyatlarının son yıllarda iki katına çıktığına değinerek, önceki hükümeti Rus kömürü ithal etmek, rüzgar enerjisinin gelişimini engellemek ve Avrupa enerji dönüşüm fonlarını israf etmekle suçladı. "İyi planlanmış, stratejik bir politikayla" daha düşük elektrik fiyatları sağlayacağına söz veren Trzaskowski, ayrıca AB'nin Ukrayna ve Çin'den gelen ürünlere uyguladığı kolaylıklardan memnun olmayan Polonyalı çiftçilere desteğini de açıkladı.

Trzaskowski, "Yeni Merkezi Endüstri Bölgesi" isimli projesini duyurduğu seçim kampanyasında, büyük kara ve demir yolu yatırımlarının yanı sıra ülkede silah ve enerji sanayi tesislerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Genel anlamda, "ekonomi hukukunun basitleştirilmesi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi", "yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle enerji bağımsızlığı" gibi sloganlara dayanan "ekonomiye pragmatik yaklaşım"ı vurgulayan Trzaskowski, daha acil olan "Polonyalı çiftçilerin haksız ithalata karşı korunması"na da dikkati çekti.

Nawrocki avroya karşı

Yüzde 29,5'lik oy oranıyla anketlerden ikinci çıkan 42 yaşındaki muhafazakar tarihçi Nawrocki ise vergilerin düşürülmesini, AB'nin Göç ve İltica Paktı ile Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan çekilmeyi savunurken, LGBT'li bireylere daha fazla hak tanınmasına karşı çıkıyor.

Nawrocki, kampanya döneminde hane halkları üzerindeki ekonomik baskıları hafifletmeyi amaçlayan bir yasama paketi açıkladı. Önerilen tedbirler arasında, gıdada KDV'nin yüzde 5'ten yüzde 0'a indirilmesi ve elektrik ve gazda KDV'nin yüzde 23'ten yüzde 8'e düşürülmesi yer alıyor. Tüketiciler için borçlanma maliyetlerini düşürmek amacıyla Merkez Bankası'nı faiz oranlarını düşürmeye çağıran Nawrocki, "Polonyalılar nihayet daha düşük kredi taksitlerine kavuşmalı. Bu nedenle Para Politikası Kurulunu faiz oranlarını düşürmeye çağırıyorum. Bu karar sayesinde milyonlarca borçlu rahat bir nefes alacak." ifadelerini kullandı.

En az iki çocuğu olan ebeveynlerin, gelir vergisinden muaf tutulması ve emekli maaşlarının artırılması gibi vaatlerini seçmene duyuran Nawrocki, ayrıca nükleer enerjinin geliştirilmesi ve yeni yatırım bölgelerinin oluşturulmasını da önerdi.

Polonya'da avronun kullanılmasına şiddetle karşı çıkan Nawrocki, Polonya zlotisinin ekonomik bağımsızlığın garantörü olduğunu ve egemen mali politikanın yürütülmesine olanak sağladığını savundu. Stratejik devlet hazine şirketlerinin özelleştirilmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Nawrocki, yabancılara verilen çalışma izinlerinin sayısının artırılmasını desteklemiyor ve Polonya vatandaşları için iş gücü piyasasının korunması gerektiğini söyledi.

Nawrocki de Trzaskowski gibi savunma harcamalarının yükseltilmesini istiyor. Dış ilişkiler konusunda Trzaskowski, AB entegrasyonunu savunurken, Nawrocki ise ABD'ye daha yakın bir çizgide duruyor.

2020 cumhurbaşkanı seçimleri

Kovid-19 koşullarında düzenlenen 2020 cumhurbaşkanı seçimlerine, katılım oranı yüksekti. Seçimin ilk turunda seçmenlerin yüzde 64'ü sandık başına giderken, ikinci tura katılım oranı yüzde 68 olarak kaydedilmişti.

Ülke tarihinin "en çekişmeli seçimlerinden biri" olarak anılan bu seçimlerde, Sivil Koalisyon adayı Trzaskowski oyların yüzde 48,79'unu alırken, Hukuk ve Adalet Partisinin adayı Duda yüzde 51,21 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

10 Mayıs 2020'de yapılması planlanan seçimler, salgın nedeniyle 28 Haziran 2020'ye ertelenmiş, hükümetin Kovid-19 krizi sürecini yönetme şekli kampanya sürecini etkilemişti. Posta yoluyla oy kullanma yöntemi de ülke içinde tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: AA

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