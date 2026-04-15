Polonya'da Gerginlik: Berkowicz İsrail'i Nazi'ye Benzetti

Polonya parlamentosunda, Nazilerin kullandığı gamalı haç sembollü İsrail bayrağı açan milletvekili Konrad Berkowicz, ülkedeki ABD ve İsrail büyükelçiliklerinden gelen tepkilere ilişkin, hiçbir büyükelçiden korkmadığını belirtti.

Berkowicz, 14 Nisan'da Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de yaptığı konuşma sırasında, Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolünü içeren İsrail bayrağı açarak "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor." demişti.

İsrail'in Varşova Büyükelçiliği, Berkowicz'in eylemini "antisemitik bir dehşet" olarak nitelemiş, ABD'nin Varşova Büyükelçisi Tom Rose da sosyal medya hesabından Berkowicz'in eylemini alıntıladığı paylaşımda "Utanın" yazmıştı.

Bunun üzerine Berkowicz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Büyükelçisi ve İsrail'in Varşova Büyükelçiliği Polonyalılara 'utanın' diye yazdı. Ben utanmıyorum, ya sen?" ifadesini kullandı.

Berkowicz, konuyla ilgili yaptığı başka bir paylaşımda, hiçbir büyükelçiden korkmayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Israrla şunu tekrar edeceğim; İsrail, tıpkı Üçüncü Reich'ın (Nazi Almanyası yönetimi) yaptığı gibi soykırım yapıyor. İsrail, Lübnan'da Hristiyanları yerinden ediyor ve öldürüyor. İsrail, Gazze'de çocukları yakıyor. İsrail, devlet başkanlarına şantaj yapıyor. İsrail sadece soykırımcı bir devlet değil, aynı zamanda terörist bir devlettir. İsrail, yeni bir Üçüncü Reich'tır."

Bu arada, Polonyalı milletvekili Wlodzimierz Skalik de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Berkowicz'e destek verdi.

Skalik, "Hiçbir büyükelçinin bize kendi ülkemizde ne söylememiz ve ne yapmamız gerektiğini söyleme hakkı yoktur. Hele ki bunu ABD-İsrail büyükelçisi hiç yapamaz. İsrail, tüm Filistin'de katliamlar yapmaktadır. İsrail, sivil nüfusun tamamına yönelik bir yok etme politikası yürütmektedir. İsrail, 21. yüzyılın Üçüncü Reich'ıdır." ifadelerini kullandı.