Polonya'da Kömür Madeni Depremi: 11 Yaralı, Onlarca Mahsur - Son Dakika
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Polonya'da Kömür Madeni Depremi: 11 Yaralı, Onlarca Mahsur

Polonya\'da Kömür Madeni Depremi: 11 Yaralı, Onlarca Mahsur

Polonya'nın güneyindeki bir kömür madeninde meydana gelen deprem sonucu en az 11 madenci yaralandı, onlarca madenci ise yeraltında mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, sağlık ekipleri helikopterlerle bölgeye sevk edildi ve hastanelere yeterli sayıda yatak tahsis edildi.

12.07.2024 14:03
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1. Rydultowy madeninden çeşitli görüntüler

2. Sağlık ekiplerini taşıyan iki helikopterden çeşitli görüntüler

3. Kaza yerindeki basın brifinginden çeşitli görüntüler

5. Rydultowy madeninden çeşitli görüntüler

6. Yaralıların hastaneye nakledilmesinden çeşitli görüntüler

Polonyalı yetkililer, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, ülkenin güneyindeki bir kömür madeninde meydana gelen deprem sonucu en az 11 madencinin yaralandığını, onlarca madencinin ise yeraltında mahsur kaldığını belirtti.

Katowice Acil Sağlık Servisi Müdürü Lukasz Pach, şu ana kadar yaklaşık 30 kişinin yüzeye çıkmayı başardığını, bunlardan yirmisinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının stabil olduğunu söyledi.

"Olaydan etkilenenlerin hava yoluyla naklinin gerekmesi ihtimaline karşı komşu Katowice, Opole ve Krakow şehirlerinden sağlık görevlilerini taşıyan üç helikopter bölgeye sevk edildi. Ayrıca hastanelere yeterli sayıda yatak tahsis ettik ve 20 ambulans görevlendirdik."

Olay yerinde 10'dan fazla kurtarma ekibinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Madenin sahibi Polonya Madencilik Grubu, maden alanında deprem sırasında 68 kişinin bulunduğunu belirtti.

Kömür madeni, Polonya'nın güneyindeki Silezya'da bulunan en eski madenlerinden biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Varşova'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Polonya'da Kömür Madeni Depremi: 11 Yaralı, Onlarca Mahsur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da Kömür Madeni Depremi: 11 Yaralı, Onlarca Mahsur - Son Dakika
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