Polonya'da Pegasus Suçlaması

Polonya'da iki eski istihbarat teşkilatı başkanına, İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılım sisteminin kullanımıyla bağlantılı olarak suçlama yöneltildi.

Polonya Ulusal Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Polonya İç Güvenlik Teşkilatı (ABW) Başkanı Piotr P. ile eski Askeri Karşı İstihbarat Servisi (SKW) Başkanı Maciej M. gizli bilgilerin korunması gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmeden Pegasus sisteminin kullanılmasına izin verilmesi ve kullanılmasıyla bağlantılı olarak görevlerini yerine getirmemekle suçlandı.

Gerekli yasal bilişim güvenliği akreditasyonuna sahip olmayan söz konusu sistemin ayrıca "gizli" ve "çok gizli" dereceli bilgilerin işlenmesinde güvenlik sağlayıp sağlamadığı da doğrulanmamıştı.

Bu durumun, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin araçların, yöntemlerin ve bu faaliyetler sırasında toplanan gizli bilgilerin gerekli mevzuata uygun korunamamasına yol açtığı ve kamu zararı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Şüpheli sıfatıyla sorgulanan iki isim de suç işlemediğini belirterek, ifade vermeyi reddetti.

Şüpheliler hakkında herhangi bir adli kontrol ya da önleyici tedbir uygulanmasına ihtiyaç duyulmadı. Söz konusu suçlamalar 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Şubat 2024'te selefi Mateusz Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerini "Pegasus" casus yazılımını yasa dışı şekilde kullanmakla itham etmişti.