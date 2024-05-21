Polonya'da Rusya'nın sabotaj eylemlerine karıştığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polonya'da Rusya'nın sabotaj eylemlerine karıştığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı

Polonya\'da Rusya\'nın sabotaj eylemlerine karıştığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın sabotaj eylemlerine karıştığı iddia edilen 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınanların Ukrayna, Belarus ve Polonya vatandaşları olduğu belirtilirken, bu kişilerin Polonya, Litvanya, Letonya ve muhtemelen İsveç'te darp ve kundaklama eylemlerinde bulundukları ifade edildi. Tusk, Rus ajanlarının ve Kremlin'in Polonya'daki etkisinin araştırılması için bir komisyon kurulmasını önerdi.

21.05.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'da, Rusya'nın sabotaj eylemlerine karıştığı ileri sürülen 12 şüpheli yakalandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Şu anda 9 kişi gözaltında ve Rus servislerinin talebiyle Polonya'da sabotaj eylemlerine doğrudan karışmakla suçlanıyorlar." dedi.

Tusk, yakalananların Ukrayna, Belarus ve Polonya vatandaşları olduğuna işaret ederek, bu kişilerin kiralanarak Polonya, Litvanya, Letonya ve muhtemelen İsveç'te de darp ve kundaklama eylemlerinde bulunduklarını belirtti.

Rus ajanlarının ve Kremlin'in Polonya'da çeşitli hükümet ve yönetim kademelerinde olup bitenler üzerindeki etkisinin araştırılması gerektiğini ifade eden Tusk, bu konuya açıklık getirmek üzere bir komisyon kurulmasına ilişkin ayrıntıları, kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

Tusk, Wroclaw kentinde bir boya fabrikasının yakılmaya çalışılmasını ve Litvanya'da mobilya ve dekorasyon mağaza zinciri IKEA'nın merkezinin yakılmasını, sabotaj eylemleri arasında gösterdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, geçen hafta yaptığı açıklamada, Polonya'nın istihbarat servisinin güçlendirilmesi için fazladan 25 milyon dolar daha ayrılacağını belirtmiş, Rusya'nın artan tehdidine dikkati çekmişti.

3 kişi daha gözaltına alındı

Başbakan Tusk, haftalık basın toplantısında, sabotaj eylemlerine karıştığı iddiasıyla 3 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Polonya ulusal güvenlik servisinin etkinliğini öven Tusk, bölgedeki diğer ülkelerin de sabotaj ve provokasyon tehdidi altında olduğunu söyledi.

Sabotaj eylemlerine karıştığı şüphesiyle gözaltına alınanların sayısı 12 oldu.

Öte yandan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, konuya ilişkin Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonuna (LRT) açıklama yaptı.

Nauseda, mevcut siyasi koşullar karşısında halkı sabotaj eylemlerine karşı teyakkuzda olmaya çağırarak, "Ne yazık ki bu tür sabotaj eylemlerinin tekrarlanabileceğine dair elimizde bilgiler var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Donald Tusk, Litvanya, Kremlin, Letonya, Belarus, Ukrayna, Polonya, İsveç, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da Rusya'nın sabotaj eylemlerine karıştığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP’nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı
23:06 Anlaşma tamam gibi Türkiye’den bir kulüp satılıyor Anlaşma tamam gibi! Türkiye'den bir kulüp satılıyor
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 23:26:53. #1.11#
SON DAKİKA: Polonya'da Rusya'nın sabotaj eylemlerine karıştığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement