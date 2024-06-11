Polonya'da Silah Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Polonya'da Silah Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Polonya\'da Silah Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Polonya'nın Skarzysko-Kamienna şehrinde bulunan bir silah fabrikasında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polonya Silahlanma Grubu tarafından yapılan açıklamada, patlamanın füze ve roketler için yakıt bulundurulan atölyede meydana geldiği belirtildi. Olayın sabotaj olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, Polonya Başbakanı Donald Tusk ise dış güçlerin bu olayın arkasında olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

11.06.2024 00:11
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Polonya'da, silah fabrikasında yaşanan patlama sonucu çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Silah imalat şirketlerinin birleştiği Polonya Silahlanma Grubundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Skarzysko-Kamienna'da bulunan silah fabrikasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu çıkan yangında 59 yaşında 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Füze ve roketler için yakıt bulundurulan atölyede patlama meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Bu, Polonya Silahlanma Grubu için büyük bir trajedi. Olaya ilişkin soruşturma yürütülecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, daha önce yaşanan bazı yangınların sabotaj eylemi olduğu anımsatıldı.

Söz konusu silah fabrikasından Ukrayna'ya tedarik sağlandığı ifade edildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise silah fabrikasındaki patlama ve yangının arkasında "dış güçlerin" olduğunu düşündürecek neden bulunmadığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya'da Silah Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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