Polonya\'da Silah Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Polonya'da, silah fabrikasında yaşanan patlama sonucu çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Silah imalat şirketlerinin birleştiği Polonya Silahlanma Grubundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Skarzysko-Kamienna'da bulunan silah fabrikasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu çıkan yangında 59 yaşında 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Füze ve roketler için yakıt bulundurulan atölyede patlama meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Bu, Polonya Silahlanma Grubu için büyük bir trajedi. Olaya ilişkin soruşturma yürütülecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, daha önce yaşanan bazı yangınların sabotaj eylemi olduğu anımsatıldı.

Söz konusu silah fabrikasından Ukrayna'ya tedarik sağlandığı ifade edildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise silah fabrikasındaki patlama ve yangının arkasında "dış güçlerin" olduğunu düşündürecek neden bulunmadığını belirtti.