Polonya\'dan Barış Müzakereleri Açıklaması

18.05.2026 18:42
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı, barış müzakereleri için Moskova'nın seçenekler arasında olmadığını vurguladı.

POLONYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Ukrayna-Rusya savaşındaki barış müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelerin nerede yapılacağı bizim için önemli değil. İstanbul olabilir, Amerika'da bir şehir olabilir ama Moskova olamaz" dedi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen toplantıda, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bosacki, iki ülke ilişkileri, bölgesel güvenlik, NATO zirvesi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Polonya'nın coğrafi ve tarihi açıdan her zaman yan yana olduğunu vurgulayan Bosacki, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ve askeri boyutta mükemmel seviyede olduğunu belirtti. Türkiye ile Polonya arasındaki üst düzey ziyaretlerin ilişkilerdeki kilit nokta olduğunu ifade eden Bosacki, "Sizleri burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü Türkiye bizim için kilit ve stratejik bir ortaktır. Polonya'nın büyüme, kalkınma ve milli savunma konusunda yardımcı olan çok stratejik bir partnerdir. Ticaret hacminde ortak hedefimiz 15 milyar dolar. İyi bir yoldayız. Bu sene veya gelecek sene amacımıza ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKiYE, NATO'NUN DOĞU KANADI VE KARADENİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye'nin savunma sanayisi ve askeri gücüyle NATO için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kaydeden Bosacki, "Stratejik açıdan ve savunmamız açısından Türkiye çok önemli bir ortağımızdır. Aynı zamanda NATO'nun kilit bir üyesidir. Geçen sene aralık ayında Milli Savunma Bakanımızın Ankara'ya yaptığı ziyaret ve imzalanan anlaşmalar da bunu doğrultuyor. Polonya için her zaman güvenilir bir doğu sınırı önemlidir ve Türkiye bu konuda bize yardımcı oluyor. NATO'nun Doğu kanadı olarak ayrıca Karadeniz Bölgesi'ni savunan önemli bir partnerimizdir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DAHA BÜYÜK DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'

Rusya ile Ukrayna arasındaki tam kapsamlı savaşın 4 yıldır sürdüğünü ve Rusya'nın ekonomik olarak kötü bir durumda olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Bosacki, barış müzakereleri konusunda Türkiye'den beklentilerini ve Polonya'nın kırmızı çizgilerini dile getirdi. Bosacki,"Putin barış istediğini söylüyor ama aslında çatışmalar devam ediyor. Uyguladığımız yaptırımlar işe yarıyor, bu konuda Türkiye'nin daha büyük desteğini bekliyoruz. Barış konuşmalarının nerede yapılacağı aslında bizim için o kadar önemli değil. İki taraf, yani Rusya ve Ukrayna hangi şehri seçerse orayı destekleriz. İstanbul olabilir, Amerika'daki herhangi bir şehir olabilir ama Moskova olamaz. Putin'in böyle bir teklifi var ama bu sadece boş bir palavradan ibaret değilse biz her zaman müzakerelere hazırız. Ayrıca Türkiye, bu zamana kadar esir takasında çok etkili bir rol oynadı. Biz, komşularının topraklarına göz dikmeyen, emperyalist ideolojiden sıyrılmış, agresif olmayan bir Rusya istiyoruz" diye konuştu.

'NATO ZİRVESİNDE DÜNYAYA BİRLİK MESAJI VERECEĞİZ'

NATO'yu temel savunma sistemi olarak görmeye devam ettiklerini belirten Bosacki, Fransa ile yaptıkları ikili savunma anlaşmalarının bir benzerini İngiltere ve İtalya ile de yapacaklarını, önümüzdeki günlerde Türkiye ile de benzer bir anlaşmanın gündeme gelebileceğini vurguladı. İki ay sonra düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nin Avrupa ve Polonya'nın geleceği için kritik önemde olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Bosacki, "Avrupa ve ABD arasındaki bağlar sadece tarihi açıdan güçlü değil, geleceği de parlak olacak. Başarılı bir zirve için ortaklarımızla, hem Türkiye hem de ABD ile sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Dünyaya güçlü bir birlik mesajı vermek istiyoruz" diye konuştu.

Bosacki, Türkiye'nin AB üyeliğini de her zaman desteklediklerini vurguladı.

Kaynak: DHA

