Polonya, Doğu Kalkanı programının detaylarını açıkladı - Son Dakika
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Polonya, Doğu Kalkanı programının detaylarını açıkladı

Polonya Milli Savunma Bakanlığı, doğu sınırını güçlendirmeyi amaçlayan ve 1945'ten bu yana ülkenin en büyük sınır savunma girişimi olan 'Doğu Kalkanı' programının detaylarını açıkladı. Program, tahkimatları, çeşitli bariyer türlerini ve modern hava sahası izleme sistemlerini içermektedir. Programın tahmini maliyeti 10 milyar zloti olarak belirlenmiştir.

28.05.2024 13:04
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VARŞOVA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Polonya Milli Savunma Bakanlığı, doğu sınırını güçlendirmeyi amaçlayan ve 1945'ten bu yana ülkenin en büyük sınır savunma girişimi olan "Doğu Kalkanı" programının detaylarını açıkladı.

Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Pazartesi günü Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk ve Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, güvenlik programının önemini vurgulayarak "Bu, hükümetimiz ve Polonya'nın güvenliği için stratejik bir girişim" ifadelerini kullandı.

Programın ana hatları ile ilgili bilgi veren Kosiniak-Kamysz, programın tahkimatları, çeşitli bariyer türlerini ve her düzeyde modern hava sahası izleme sistemlerini içerdiğini belirtti. Bakan, programın başlıca görevinin düşman kuvvetlerinin hareketini engellemek, Polonya birliklerinin hareketini kolaylaştırmak ve sivilleri korumak olduğunu vurguladı.

700 kilometrelik ülke sınırlarının 400 kilometresinin Belarus ile olduğunu ifade eden Savunma Bakan Yardımcısı Tomczyk ise, "Bu programın bir an önce hayata geçirilmesini ve 2028 yılına kadar tamamlanmasını istiyoruz. Programın tahmini maliyeti yaklaşık 10 milyar zloti (2.55 milyar ABD doları)" dedi.

Yetkililer basın toplantısında "Doğu Kalkanı" projesinin Polonya'nın devlet bütçesi tarafından finanse edileceğini ancak ülkenin Avrupa Birliği'nden ek destek almak için de başvuruda bulunacağını belirtti.

Kosiniak-Kamysz, AB'nin güvenlik alanında daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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