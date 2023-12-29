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Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Nesne Girdi - Son Dakika
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Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Nesne Girdi

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, ülkenin hava sahasına Ukrayna yönünden 'tanımlanamayan, uçan bir nesne'nin girdiğini ve daha sonra radarda sinyalinin kaybolduğunu bildirdi. Başbakan Donald Tusk, konuya ilişkin görüşmek üzere Savunma Bakanı ve ordu komutanlarını toplantıya çağırdı.

Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Nesne Girdi
29.12.2023 - 17:11,  Güncelleme: 17:14
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Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, ülkenin hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini ve daha sonra radarda sinyalinin kaybolduğunu bildirdi.

Komutanlığın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemi radarlarının, hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini tespit ettiği kaydedildi.

Radara giren cismin sinyalinin daha sonra kaybolduğu ifade edilen açıklamada, cismi bulmak için arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Başbakan Donald Tusk'ın konuya ilişkin görüşmek üzere Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ordu komutanları ve ulusal güvenlik organlarını toplantıya çağırdığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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