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Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Nesne Girdi - Son Dakika
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Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Nesne Girdi

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, ülkenin hava sahasına Ukrayna yönünden 'tanımlanamayan, uçan bir nesne'nin girdiğini ve daha sonra radarda sinyalinin kaybolduğunu bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşme gerçekleştirdiğini ve NATO'nun teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Nesne Girdi
29.12.2023 - 18:01,
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Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, ülkenin hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini ve daha sonra radarda sinyalinin kaybolduğunu bildirdi.

Komutanlığın sosyal medya platformu X hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemi radarlarının, hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini tespit ettiği kaydedildi.

Radara giren cismin sinyalinin daha sonra kaybolduğu ifade edilen açıklamada, cismi bulmak için arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Başbakan Donald Tusk'ın konuya ilişkin görüşmek üzere Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ordu komutanları ve ulusal güvenlik organlarını toplantıya çağırdığı aktarıldı.

"NATO, teyakkuz halindedir"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

NATO'nun müttefiki Polonya ile dayanışma ve temas içerisinde olduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "NATO, teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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