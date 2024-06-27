Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya AB'den 700 kilometrelik savunma hattı talep etti

Güncel

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya, Avrupa Birliği'nden (AB) Rusya ve Belarus ile paylaştıkları sınır boyunca 700 kilometrelik bir savunma hattı inşa edilmesini talep etti.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, AB üyesi Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e AB sınırlarının askeri ve sivil olarak korunmasını amaçlayan savunma hattına ilişkin mektup gönderdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Evika Silina tarafından imzalanan mektupta, ilgili ülkelerin Rusya ve Belarus ile paylaştıkları sınır boyunca 700 kilometrelik bir savunma hattı inşa edilmesi talebinde bulunuldu.

Mektupta, projenin ölçeği ve maliyeti nedeniyle AB tarafından hem siyasi hem de mali olarak desteklenmesi gerektiği belirtilerek, "AB sınırının askeri ve sivil olarak korunması için olağanüstü tedbirler alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Bazı AB yetkilileri ise söz konusu projenin yaklaşık 2,67 milyar dolar tutabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Polonya hükümeti 13 Haziran'da, Belarus sınırının bazı bölümlerine hareket kısıtlaması getiren uygulamanın yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 400 kilometrelik Polonya-Belarus sınırının 60 kilometrelik kısmını etkileyen ve 90 gün boyunca yürürlükte kalması planlanan uygulama kapsamında, izni bulunmayan kişilerin bazı yerlerde 200 metre, bazı yerlerde ise 2 kilometreye kadar sınıra yaklaşmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.