Polonya, Mekke çevresinde önlenen İHA saldırısını kabul edilemez buldu - Son Dakika
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Polonya, Mekke çevresinde önlenen İHA saldırısını kabul edilemez buldu

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Polonya Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Mekke çevresinde önlenen insansız hava aracı saldırısını kınadı. Açıklamada saldırının Orta Doğu'da istikrarsızlığa yol açan eylemler zincirinin parçası olduğu belirtilerek dini mekanlara saygı çağrısı yapıldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Mekke çevresinde önlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tüm dinlerin kutsal mekanlarının, insanlığın kültür ve medeniyet mirasını oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, silahlı çatışma koşullarında dünya mirası değerlerinin korunmasının Polonya'nın önceliği olduğu ifade edildi.

Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırısının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, saldırının Orta Doğu'da kaos ve istikrarsızlığa yol açan, sivil halkı ve tesisleri, ayrıca deniz ulaşım yollarını tehdit eden eylemler zincirinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, özellikle küresel güvenlik ve ekonomi açısından bugün karşı karşıya olunan ciddi sınamalar karşısında, dini mekanların ve sembollerin özel statüsüne saygı gösterilmesi ve bunlara yönelik saldırılardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ederek kentin güneyinde engelleyip imha ettiğini duyurmuştu.

Husilerden yalanlama

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise bugün yaptığı açıklamada, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını kaydeden Seri, kutsal mekanlardan tamamen uzak bir strateji izlediklerini savunmuştu.

Kaynak: AA
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