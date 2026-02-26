Polonya'nın NATO Savunma Maliyeti 1,2 Trilyon Euro - Son Dakika
Polonya'nın NATO Savunma Maliyeti 1,2 Trilyon Euro

26.02.2026 17:06
Sikorski, NATO'nun doğu kanadını savunmanın 1,2 trilyon avro süreceğini açıkladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, NATO'nun doğu kanadını olası bir Rus saldırganlığına karşı savunmanın en az 1,2 trilyon avroya mal olacağını söyledi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Dışişleri Bakanı Sikorski, Parlamentonun alt kanadı Sejm'de yıllık dış politika konuşmasını yaptı.

Sikorski, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin kötüleştiğine işaret ederek, "Bu durum, Polonya için özel bir meydan okumayı teşkil ediyor." dedi.

ABD ile işbirliğini geliştirmenin ülkesinin çıkarına olduğunu belirten Sikorski, "ABD ile ittifak ve yakın bağlar, Beyaz Saray'da kimin oturduğuna, Kongre'de hangi partinin çoğunluğu elinde bulundurduğuna ya da Polonya'da kimin iktidarda olduğuna bakılmaksızın, onlarca yıldır dış politikamızın temel direği olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sikorski, AB'nin rolüne de dikkati çekerek, Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını koruma ve hatta artırma sözü verdiğini hatırlatan Sikorski, "Eğer varsaydığımız gibi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in eylemleri, Avrupa'yı ve dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam ederse Polonya, ABD güçleri için bölgesel bir merkez olmaya hazırdır." diye konuştu.

ABD'deki değişimlere anlayış ve aynı zamanda endişeyle baktıklarını dile getiren Sikorski, "Amerika'nın sadık bir müttefiki olduk ve olacağız ama enayi olamayız." dedi.

"Her AB karşıtı histeri belirtisinde Moskova seviniyor"

Konuşmasında, Polonya'nın AB'den çıkışını ifade eden "Polexit"e de değinen Sikorski, bazı Polonyalı siyasetçilerin AB karşıtı propaganda yaymasını ve ülkeyi AB'den çıkarmak istemesini "paradoks" olarak nitelendirdi.

Sikorski, "Her AB karşıtı histeri belirtisinde Moskova seviniyor." ifadesini kullandı.

NATO'nun doğu kanadını olası Rus saldırganlığına karşı savunmanın en az 1,2 trilyon avroya mal olacağına dikkati çeken Sikorski, bunun Polonya'nın savunma bütçesinin 24 katı olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın reformlara ihtiyaç duyduğunu belirten Sikorski, "Avrupa kıtasının geleceği, AB'nin temelleri üzerinde inşa edilmelidir, onun harabeleri üzerinde değil." diye konuştu.

Sikorski, AB'nin "SAFE" ortak savunma finansman programını da savunarak, "Muhalefet, 'Polonya ordusuna yapılan yatırımların Berlin'e yaradığı' iddiasında bulunuyor, bu doğru değil. Eylül ayında Rus insansız hava araçları, Berlin'e değil (Polonya'nın doğusundaki) Lublin ve Zamosc'a uçtu." ifadelerini kullandı.

AB ülkelerine savunma harcamaları için düşük faizli kredi olarak verilecek toplam 150 milyar avronun neredeyse 3'te 1'inin Polonya'ya tahsis edildiğine dikkati çeken Sikorski, harcamaların yüzde 80'inin Polonya sanayisine yatırım olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Polonya, Ekonomi, Savunma, Güncel, Rusya, Nato, Son Dakika

