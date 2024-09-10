Polonya'dan NATO'ya İHA İhlalde Ortak Tepki Çağrısı - Son Dakika
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Polonya'dan NATO'ya İHA İhlalde Ortak Tepki Çağrısı

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkelerin hava sahalarını ihlal etmesine karşı NATO'nun ortak tepki vermesi çağrısında bulundu. Kosiniak-Kamysz, NATO müttefiklerinin bu ve benzer durumlara ortak yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

10.09.2024 10:46
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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkelerin hava sahalarını ihlal etmesine karşı NATO'nun ortak tepki vermesi çağrısında bulundu.

Devlete ait PAP haber ajansına göre, Kosiniak-Kamysz, pazar günü NATO üyesi Romanya ve Letonya'nın hava sahasına Rus İHA'ları tarafından yapılan ihlallerin durumun ciddiyetini kanıtladığını söyledi.

Kosiniak-Kamysz, NATO müttefiklerinin bu ve benzer durumlara ortak yanıt vermesi gerektiğini, konuyu tartıştıklarını ancak henüz sonuca varılmadığını ifade etti.

Bakan Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın en iyi hava savunma sistemlerini satın alarak kendisini silahlandırması ve güçlendirmesi gerektiğini de kaydetti.

Kosiniak-Kamysz'in açıklamaları, Rus İHA'larının pazar günü Letonya ve Romanya hava sahalarını ihlal etmesinin ardından geldi.

Kaynak: AA

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