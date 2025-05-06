Polonya Seçiminde Rus Müdahalesi İddiası - Son Dakika
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Polonya Seçiminde Rus Müdahalesi İddiası

Polonya Dijital İşler Bakanı, Rusya'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerine eşi benzeri görülmemiş müdahale ettiğini söyledi.

06.05.2025 15:34
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Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Rusya'nın cumhurbaşkanlığı seçimine "eşi benzeri görülmemiş bir müdahale girişiminde bulunduğunu" söyledi.

Resmi PAP haber ajansının haberine göre Gawkowski, 18 Mayıs'ta yapılacak seçim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gawkowski, "Polonya'daki mevcut cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, Rusya tarafından seçim sürecine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir müdahale girişimiyle karşı karşıyayız." dedi.

Rusya'nın bunu hem "dezenformasyonla" hem de Polonya'nın "kritik altyapısına saldırarak" yaptığını savunan Gawkowski, Rusya destekli siber saldırılarının 2024'e kıyasla iki katına çıktığını iddia etti.

Polonya'da, yeni cumhurbaşkanının belirleneceği seçimin 18 Mayıs'ta düzenleneceği, ilk turda herhangi bir adayın yeterli oyu alamaması durumunda da ikinci tur oylamanın ise 1 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı.

Bakan Gawkowski, 2024'ün ilk yarısında Rusya ve Belarus destekli gruplar tarafından 400 binden fazla siber saldırıya uğradıklarını öne sürmüştü.

Rusya'nın, Romanya'da geçen yıl yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimini de etkilemeye çalıştığı iddia edilmişti.

NATO'nun doğu kanadında yer alan Polonya'da hükümetin, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'yı desteklediği biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya Seçiminde Rus Müdahalesi İddiası - Son Dakika

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