Polonyalı Akademisyenler Kula-Salihli Jeoparkı\'nda İnceleme Yaptı

Polonya'dan gelen bir grup akademisyen, "Türkiye'nin tek UNESCO sertifikalı" jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda incelemelerde bulundu.

Varşova ile Krakov kentlerindeki üniversitelerde görev yapan 40 kişilik heyet, Akdeniz ve Ege bölgelerini içeren 12 günlük gezi programı kapsamında Manisa'daki jeoparkı ziyaret etti.

Yaklaşık 12 bin yıl önce başlayan volkanik faaliyetlerin izlerini taşıyan bölgede inceleme yapan akademisyenler, jeolojik yapı ile bitki ve canlı çeşitliliği üzerine araştırma gerçekleştirdi.

"Doğu Akdeniz Bölgesi'nin botanik çeşitliliğini diğer bölgelerle karşılaştırmak amacıyla geldik"

Akademisyenlerden Maria Lankosz, AA muhabirine heyette 40 profesörün yer aldığını söyledi.

Botanikçiler olarak her yıl özellikle Akdeniz coğrafyasının farklı bölgelerini ziyaret ettiklerini anlatan Lankosz, "Akdeniz bitki örtüsünü karşılaştırıyoruz. Doğu Akdeniz Bölgesi'nin botanik çeşitliliğini diğer bölgelerle karşılaştırmak amacıyla buraya geldik. Birkaç yıldır böyle büyük bir grubu bir araya getirerek Türkiye'nin doğasını, bitki ve coğrafyasını öğrenmek istiyorduk. Bu da bu gezi sayesinde gerçekleşmiş oldu." diye konuştu.

Akademisyenlerin rehberliğini yapan Volkan Aslı da Polonya'dan gelen öğretim üyelerine jeolojik güzelliklerin yanı sıra botanik çeşitliliğin zengin olduğu alanları da gezdirdiğini belirtti.