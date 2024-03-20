Polonyalı çiftçiler yeniden sokağa indi - Son Dakika
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Polonyalı çiftçiler yeniden sokağa indi

Polonyalı çiftçiler, Avrupa Birliği'nin tarım politikaları ve Ukrayna'dan kontrolsüz ürün ithalatını protesto etmek için bir kez daha ülke genelinde sokağa çıktı. Başkent Varşova'nın çeşitli bölgelerinde traktörleriyle yolları kapatan çiftçiler, tazminat ve destek taleplerini dile getirdi. Geçtiğimiz ay yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmış, hükümet ise Yeşil Anlaşma'nın gözden geçirilebileceğini açıklamıştı.

20.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:10
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- Polonyalı çiftçiler yeniden sokağa indi

VARŞOVA - Polonyalı çiftçiler bir kez daha Avrupa Birliği'nin tarım politikaları ve Ukrayna'dan kontrolsüz ürün ithalatını ülke genelinde protesto etti.

Avrupa Birliği'nin tarım politikaları ve Ukrayna'dan kontrolsüz ürün ithalatını karşı çıkan Polonyalı çiftçiler, bir kez daha ülke genelinde sokağa indi. Polonyalı çiftçiler, başkent Varşova'nın kuzeydoğusundaki Jablonna bölgesi ve güneydoğusundaki Wesola bölgesi civarında şehre giriş yollarını traktörleriyle kapatarak, trafiği felci etti.

Çiftçiler, traktörlerine "Yeşil Anlaşma Polonya çiftçisinin ölümüdür", "Yeşil Anlaşma = Açlık", "Bizler çiftçiyiz, dilenci değiliz", "Ukrayna'dan tahıl ihracatına son", "Polonya tarımının öldürüyorsunuz", "Hükümet eğleniyor, çiftçi batıyor" ve "Polonyalılar uyanın, bu sizi de etkileyecek" yazılı pankartlar astı.

Çiftçiler, tazminat ve destek istiyor

Ukrayna'dan ithal edilen tarım ürünlerinin Polonya çiftçisine yaptığı etkilerin giderilmesi için hükümetin tazminat ödemesi gerektiğini ifade eden çiftçiler, AB tarafından uygulanması istenen Yeşil Anlaşma'yı kabul etmeyeceklerini belirtti. Çiftçiler, söz konusu anlaşmanın tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan'la görüşmeler sonuçsuz kalmıştı

Çiftçiler, geçtiğimiz ay protestoların ardından Başbakan Donald Tusk ve Meclis Başkanı Szymon Holownia ile görüşmüş fakat herhangi bir sonuca ulaşamamıştı. Hükümet, görüşmelerin ardından Yeşil Anlaşma'nın gözden geçirileceğini ve değişiklik yapılabileceğine dair bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonyalı çiftçiler yeniden sokağa indi - Son Dakika

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